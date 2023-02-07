INCIDENTE A MISTERBIANCO, USCITA SVINCOLO TANGENZIALE
A cura di Redazione
07 febbraio 2023 10:56
Incidente nella mattinata di oggi, 07 Febbraio 2023 in territorio di Misterbianco.
Per cause al momento non note, nei pressi dell'uscita Misterbianco, della tangenziale di Catania in direzione Circonvallazione si è verificato un tamponamento che ha coinvolto un autovettura ed un mezzo a due ruote.
Sul posto è intervenuta un ambulanza del 118 per prestare le prime cure alle persone coinvolti nel sinistro.
Il traffico sta subendo notevoli rallentamenti
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO