INCIDENTE A MOTTA SANT’ANASTASIA: MERCEDES CONTRO UN MURO, GRAVE UN GIOVANE DI 21 ANNI

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 1° maggio 2025, intorno alle 7:45, in via Andrea Caponnetto, arteria che collega la zona di Valcorrente al centro abitato di Motta Sant’Anastasia.

Per cause ancora in corso di accertamento, una vettura Mercedes, condotta da un giovane di 21 anni residente proprio a Motta, ha perso il controllo finendo contro il muro di cinta di una proprietà privata.

L’impatto, particolarmente violento, ha provocato l’esplosione degli airbag e il crollo parziale della recinzione. Il ragazzo, nato nel 2004, è rimasto ferito ed è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118, giunti da Misterbianco. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale San Marco di Catania. Al momento, la prognosi non è stata resa nota.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò, appartenenti al Comando Provinciale di Catania, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area. Presenti anche i Carabinieri e il personale della Polizia Locale, impegnati nei rilievi e nelle indagini per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Dai primi accertamenti, non risulterebbero coinvolti altri mezzi.

L’incidente ha causato rallentamenti al traffico nel tratto interessato, con disagi per gli automobilisti diretti verso il centro cittadino.