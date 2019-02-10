INCIDENTI: DUE INCIDENTI IN TANGENZIALE DI CATANIA ED UNO A NICOLOSI
AGGIORNAMENTO L'incidente che si è verificato oggi, intorno alle ore ore 13.40, a Nicolosi, in Via Etnea, ha un bilancio pesante di nove feriti, per fortuna nessuno sarebbe in pericolo di vita.Per uno...
AGGIORNAMENTO
L'incidente che si è verificato oggi, intorno alle ore ore 13.40, a Nicolosi, in Via Etnea, ha un bilancio pesante di nove feriti,
Per uno di essi, le condizioni sono apparse subito molto serie tanto da richiedere l'intrevento dell'elisoccorso e trasferirlo d'urgenza all'ospedale Cannizzaro.
Per cause in via d'accertamento, a scontrarsi sono stati tre mezzi.
Sul posto i Vigili del Fuoco, che sono intervenuti per estrarre due occupanti dagli autoveicoli ed a mettere in sicurezze i mezzi, ambulanze e la Polizia Municipale di Nicolosi,
**FLASH***
Triplo incidente nella mattina di oggi.
Il primo verificatosi intorno alle ore 13 sulla tangenziale di Catania in direzione Misterbianco, nei pressi degli uffici Anas.
Tamponamento tra due autovetture, nelle quali, una Fiat Panda, è andata a schiantarsi contro il guard rail
Secondo le primissime informazioni nessuna grave conseguenza per le persone
Sul posto i soccorsi, si segnalano lunghe code in direzione Siracusa
Il secondo verificato intorno alle ore 13.30 sulla tangenziale di Catania nei pressi dello svincolo "Ikea", dove un autoarticolato, secondo le prime informazioni in modo autonomi, si è ribaltato.
Per fortuna nessuna grave conseguenza per le persone.
Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il mezzo
Un altro incidente stradale si è verificato intorno alle ore 13.40, a Nicolosi, in Via Etnea.
Secondo le primissime informazioni di entità piu grave.
Per cause in via d'accertamento, si sono scontrate tre autovetture.
Sul posto i Vigili del Fuoco, ambulanza del 118 e la Polizia Municipale di Nicolosi, le condizioni del ferito sono apparse subito molto serie tanto da richiedere l'invio dell'elisoccorso, atterrato da poco
Traffico in questo momento bloccato.
IN AGGIORNAMENTO