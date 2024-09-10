INCIDENTE A PATERNÒ, COINVOLTA UNA MICROCAR 50: TRAFFICO RALLENTATO IN VIA DEL CONVENTO

Nel primo pomeriggio di oggi, 10 settembre 2024, intorno alle ore 15.00, si è verificato un incidente stradale a Paternò, in via del Convento, nei pressi di via Cappuccini. Le prime informazioni indic...

Nel primo pomeriggio di oggi, 10 settembre 2024, intorno alle ore 15.00, si è verificato un incidente stradale a Paternò, in via del Convento, nei pressi di via Cappuccini.

Le prime informazioni indicano che nell'incidente sono stati coinvolti due veicoli, tra cui una microcar 50.

Poche informazioni al momenyo.

L'incidente sta causando significativi disagi alla circolazione stradale, con rallentamenti nel tratto interessato. Al momento i dettagli sull'accaduto sono ancora pochi, e le autorità competenti stanno indagando sulle dinamiche del sinistro.