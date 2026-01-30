Incidente a Paternò, scontro tra auto e scooter in piazza Vittorio Veneto, un ferito

Incidente stradale nella serata di oggi, giovedì 30 gennaio 2026, a Paternò.Uno scontro tra un’autovettura e uno scooter si è verificato in piazza Vittorio Veneto, nota come piazza Sant’Antonio.Per ca...

Incidente stradale nella serata di oggi, giovedì 30 gennaio 2026, a Paternò.

Uno scontro tra un’autovettura e uno scooter si è verificato in piazza Vittorio Veneto, nota come piazza Sant’Antonio.

Per cause ancora in fase di accertamento, i due mezzi sono entrati in collisione in area urbana. A seguito dell’impatto, lo scooter è finito sull’asfalto, mentre l’auto ha riportato danni nella parte anteriore.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure al giovane alla guida dello scooter, rimasto ferito agli arti inferiori. Le sue condizioni sono attualmente in fase di valutazione.

Presenti anche i Carabinieri, impegnati nei rilievi e negli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

L’episodio ha causato rallentamenti al traffico e disagi alla circolazione in una zona particolarmente frequentata nelle ore serali.

Seguiranno aggiornamenti non appena disponibili.