INCIDENTE A PATERNÒ: SCONTRO TRA FURGONE E DACIA SANDERO
Questa mattina, intorno alle ore 10, un incidente si è verificato in Via Carso a Paternò, all'incrocio con Via Estonia. Le autorità sono intervenute sul posto per determinare le cause dello scontro tra un furgone e una Dacia Sandero.
Fortunatamente, non si sono registrate gravi conseguenze per le persone coinvolte, ma entrambi i veicoli hanno riportato danni.
I Carabinieri sono intervenuti per raccogliere le informazioni necessarie e chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.
Il traffico nella zona ha subito alcuni rallentamenti a seguito dell'accaduto.