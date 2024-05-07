95047

INCIDENTE A PATERNÒ: SCONTRO TRA FURGONE E DACIA SANDERO

07 maggio 2024 12:59
News
Questa mattina, intorno alle ore 10, un incidente si è verificato in Via Carso a Paternò, all'incrocio con Via Estonia. Le autorità sono intervenute sul posto per determinare le cause dello scontro tra un furgone e una Dacia Sandero.

Fortunatamente, non si sono registrate gravi conseguenze per le persone coinvolte, ma entrambi i veicoli hanno riportato danni.

I Carabinieri sono intervenuti per raccogliere le informazioni necessarie e chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.

Il traffico nella zona ha subito alcuni rallentamenti a seguito dell'accaduto.

