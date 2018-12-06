INCIDENTE A PIANO TAVOLA, AUTO SI CAPOVOLGE SU UN LATO

Un incidente stradale che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze drammatiche. Il sinistro è avvenuto, intorno alle ore 17.30 sulla SP14 , all'altezza della rotonda di della zona industriale.Un auto...

Un incidente stradale che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze drammatiche. Il sinistro è avvenuto, intorno alle ore 17.30 sulla SP14 , all'altezza della rotonda di della zona industriale.

Un autovettura, per cause ancora da chiarire, ha finito la sua corsa a lato della carreggiata e rimanendo coricato su un lato. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del Servizio 118 con un'ambulanza: l'uomo, un uomo di 70enne di Misterbianco, è stato soccorso sul posto, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò.

Per i rilievi del caso, invece, ma anche per per limitare i disagi alla viabilità, sono intervenuti in loco la Polizia Municipi di Belpasso, adesso impegnati nella ricostruzione di quanto possa essere accaduto.

