INCIDENTE A PIANO TAVOLA, AUTO SI RIBALTA, FERITI DUE RAGAZZI

Incidente ieri sera, poco dopo le ore 22 , sulla Strada Provinciale 14 nei pressi della rotonda della zona industriale di Belpasso.

Una Nissan Micra, per cause ancora da chiarire, ha finito la sua corsa al centro della carreggiata ribaltandosi.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del Servizio 118 con due ambulanze.

Un ragazzo ed una ragazza sono stati soccorsi sul posto, e trasferiti lui al Garibaldi e lei al policlinico di Catania.

￼Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò.

Per i rilievi del caso, sono intervenuti in loco i Carabinieri di Nicolosi impegnati nella ricostruzione di quanto possa essere accaduto.

