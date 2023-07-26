95047

INCIDENTE A PIANO TAVOLA, GRAVE CENTAURO. INTERVENTO DELL' ELISOCCORSO

26 luglio 2023 22:04
Gravissimo incidente stradale nella mattinata di oggi , 26 Luglio 2023 nel nostro comprensorio, nel confine tra i comuni di Belpasso e Camporotondo Etneo.

Il sinistro che ha coinvolto, una Fiat Punto ed un scooter si è verificato sulla via Luigi Pirandello nella zona industriale di Camporotondo Etneo.

Per cause al momento non note, si è verificato un violentissimo scontro tra i due mezzi.

L’impatto è stato violentissimo tanto che nell’autovettura si è staccata una ruota ed esplosi gli airbag, mentre il centauro è stato sbalzato sull’asfalto.

Nel sinistro, il centauro , è rimasto ferito in modo grave.

Vista la gravità delle ferite riportate, sul posto è intervenuto l’elisoccorso che è atterrato in un terreno nei pressi del sinistro.

L’uomo dopo aver essere stato stabilizzato da un ambulanza che ha raggiunto il luogo dell’incidente è stato trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania per gli accertamenti e le cure del caso.

Al momento non si conosce la prognosi.

Traffico nel tratto interessato dal sinistro ha subito rallentamenti in entrambi del direzioni.

Sul posto i Carabinieri per i dovuti rilievi e stabilire l’esatta dinamica del sinistro

