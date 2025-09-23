INCIDENTE A PIANO TAVOLA, SCONTRO MOTO CONTRO AUTO SULLA SP 3III: FERITO IL CENTAURO

Piano Tavola, 23 settembre 2025 – Grave incidente stradale questa mattina, poco prima delle ore 8:00, lungo la strada provinciale 3iii, nel tratto che collega Piano Tavola con lo svincolo della zona i...

Piano Tavola, 23 settembre 2025 – Grave incidente stradale questa mattina, poco prima delle ore 8:00, lungo la strada provinciale 3iii, nel tratto che collega Piano Tavola con lo svincolo della zona industriale in direzione della superstrada 121.

Per cause ancora in corso di accertamento si è verificato un violento scontro tra una moto e un’autovettura.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, sbalzato rovinosamente a terra. L’uomo avrebbe riportato diverse ferite ed escoriazioni sul corpo.

Dopo le prime cure ricevute sul posto, è stato trasportato in condizioni giudicate gravi all’ospedale San Marco di Catania. La prognosi non è stata ancora resa nota.

Sul luogo del sinistro sono intervenute due ambulanze del 118 e i Carabinieri della Compagnia di Paternò, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il traffico lungo la SP 3iii sta subendo rallentamenti a causa dell’incidente.