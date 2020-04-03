INCIDENTE A SAN GIOVANNI GALERMO, FIAT 600 SI RIBALTA SU UN FIANCO

Incidente stradale questo pomeriggio a Gravina di Catania nei pressi del centro commerciale, in via dell'Autonomia.Una donna alla guida di una Fiat 600 per cause in via d'accertamento da parte della P...

Incidente stradale questo pomeriggio a Gravina di Catania nei pressi del centro commerciale, in via dell'Autonomia.

Una donna alla guida di una Fiat 600 per cause in via d'accertamento da parte della Polizia Municipale intervenuta sul posto, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro il spartitraffico, ribaltandosi su un fianco.

Ferita, in modo non grave è stata immediatamente soccorso dall'ambulanza del 118 intervenuta sul posto. Il traffico non ha avuto gravi ripercussioni a causa del blocco imposto dal coronavirus, e per il lavoro della Polizia municipale, che oltre ad effettuare i rilievi ha provveduto a dirigere il transito delle vetture.