INCIDENTE A SAN GREGORIO: AUTO SI RIBALTA , FERITA DONNA

San Gregorio, 10 gennaio 2025 – Questa mattina, intorno alle ore 09:00, un incidente stradale ha avuto luogo in via Cristoforo Colombo, nel comune di San Gregorio, coinvolgendo tre autovetture.

Le auto coinvolte nell'incidente sono una Renault Twingo, una Fiat 500 e un SUV Toyota. Il sinistro ha avuto esito particolarmente drammatico per una Nissan Juke, che, a seguito dello scontro, si è ribaltata.

La conducente della Nissan Juke, una donna, è stata immediatamente soccorsa dal personale medico del 118, giunto tempestivamente sul luogo dell'incidente. Dopo i primi interventi di emergenza, la donna è stata trasferita d'urgenza in ospedale per ulteriori accertamenti e per le necessarie cure. Al momento, non sono ancora state rese note le sue condizioni cliniche e la prognosi.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente per mettere in sicurezza il veicolo ribaltato e l'area circostante, prevenendo ulteriori rischi per i passanti e per gli altri automobilisti. Nel frattempo, la Polizia Locale ha avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, al fine di determinare le cause che hanno portato al sinistro.

A causa delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza, la via Cristoforo Colombo è rimasta chiusa al traffico per alcune ore, causando notevoli disagi alla circolazione veicolare nella zona.

Le autorità locali stanno lavorando per ripristinare la normale viabilità e fornire ulteriori aggiornamenti sulla situazione.