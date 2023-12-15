INCIDENTE A SANTA MARIA DI LICODIA, FERITA CONDUCENTE

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13:00, un incidente autonomo si è verificato in via Alcide De Gasperi a Santa Maria di Licodia.La protagonista dell'incidente sembra essere stata una donna a...

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13:00, un incidente autonomo si è verificato in via Alcide De Gasperi a Santa Maria di Licodia.

La protagonista dell'incidente sembra essere stata una donna alla guida di un'Opel, la quale, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo, finendo la sua corsa contro il muretto che delimita la carreggiata.

Immediatamente dopo l'incidente, un'ambulanza di eccedenza del 118 è intervenuta tempestivamente. I soccorritori hanno fornito le prime cure alla conducente, la quale, a quanto pare, ha riportato diversi traumi addominali e facciali durante l'incidente.

In aggiunta all'equipe medica, sono giunti sul luogo anche i Carabinieri di Biancavilla, incaricati di effettuare i necessari rilievi per comprendere nel dettaglio la dinamica dell'incidente.