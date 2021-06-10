95047

INCIDENTE A SANTA MARIA DI LICODIA QUESTA MATTINA, MORTO 20ENNE

Incidente mortale questa mattina a Santa Maria di Licodia.A perdere la vita un giovane di 20 anni, Riccardo Ventura. E' morto dopo uno scontro tra lo scooter (un Onda Pantheon) che stava guidando ed u...

A cura di Redazione Redazione
10 giugno 2021 21:07
INCIDENTE A SANTA MARIA DI LICODIA QUESTA MATTINA, MORTO 20ENNE -
News
Condividi

Incidente mortale questa mattina a Santa Maria di Licodia.

A perdere la vita un giovane di 20 anni, Riccardo Ventura. E' morto dopo uno scontro tra lo scooter (un Onda Pantheon) che stava guidando ed una Fiat Punto.

L'impatto si è verificato intorno le ore 09.30 del 10 Giugno 2021,  in  via Aldo Moro all'incrocio con via Cavaliere Bosco.

Lo scontro è stato violentissimo, il giovane è stato sbalzato dal mezzo, mentre lo scooter ha proseguito la sua corsa per oltre 40 metri sulla strada impattando con un altra autovettura.

Purtroppo a nulla sono valsi i soccorsi giunti sul posto, l’elisoccorso proveniente dall'ospedale Cannizzaro di Catania è ripartito vuoto, per il giovane, non c’è stato nulla da fare  è deceduto all’interno dell’ambulanza.

Due ambulanze presente nel luogo del sinistro,  carabinieri e gli agenti della polizia locale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica del sinistro.

Il Magistrato di turno ha disposto che la salma venisse riconsegnata ai familiari mentre ha posto sotto sequestro i mezzi coinvolti.

Il tratto interessato dal grave incidente è rimasto chiuso per permettere le operazioni in sicurezza.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047