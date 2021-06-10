INCIDENTE A SANTA MARIA DI LICODIA QUESTA MATTINA, MORTO 20ENNE

Incidente mortale questa mattina a Santa Maria di Licodia.A perdere la vita un giovane di 20 anni, Riccardo Ventura. E' morto dopo uno scontro tra lo scooter (un Onda Pantheon) che stava guidando ed u...

Incidente mortale questa mattina a Santa Maria di Licodia.

A perdere la vita un giovane di 20 anni, Riccardo Ventura. E' morto dopo uno scontro tra lo scooter (un Onda Pantheon) che stava guidando ed una Fiat Punto.

L'impatto si è verificato intorno le ore 09.30 del 10 Giugno 2021, in via Aldo Moro all'incrocio con via Cavaliere Bosco.

Lo scontro è stato violentissimo, il giovane è stato sbalzato dal mezzo, mentre lo scooter ha proseguito la sua corsa per oltre 40 metri sulla strada impattando con un altra autovettura.

Purtroppo a nulla sono valsi i soccorsi giunti sul posto, l’elisoccorso proveniente dall'ospedale Cannizzaro di Catania è ripartito vuoto, per il giovane, non c’è stato nulla da fare è deceduto all’interno dell’ambulanza.

Due ambulanze presente nel luogo del sinistro, carabinieri e gli agenti della polizia locale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica del sinistro.

Il Magistrato di turno ha disposto che la salma venisse riconsegnata ai familiari mentre ha posto sotto sequestro i mezzi coinvolti.

Il tratto interessato dal grave incidente è rimasto chiuso per permettere le operazioni in sicurezza.