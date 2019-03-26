INCIDENTE A SCHETTINO, AUTO SI RIBALTA SU UN FIANCO
Brutto incidente, ieri sera intorno le ore 21.30 sulla vecchia ss121, nei pressi dell'azienda agricola in contrada Schettino
Ad essere coinvolti tre veicoli, una Nissan Qashqai , una Lancia Lybra ed una Fiat Punto. che per cause in via d'accertamento hanno impattato violentemente tra di loro.
Dopo essersi scontrata con un mezzo, la Qashqai si è ribaltata rimanendo su un fianco.
Tre i feriti, che fortunatamente nessuno è rimasto ferito in maniera grave, ma per sicurezza sono stati portati tutti all'ospedale per accertamenti.
Su una delle autovetture erano presenti anche 2 bambini che non hanno riportato fortunatamente ferite.
Sul posto i i Vigili del Fuoco di di Paternó, i Carabinieri e due ambulanze.