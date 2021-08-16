INCIDENTE A TRE FONTANE, SCONTRO AUTO BICI, FERITO CICLISTA
Tanta paura questa mattina, 16 Agosto 2021, intorno le ore 07 a Paternò.
Siamo all’incrocio tra via la Sp77 e la Sp58 nei pressi dell'isola ecologica in contrada Tre Fontane.
A scontrarsi una Ford con una bici.
Non si conosce, ancora, la dinamica del sinistro ma ad avere la peggio l'uomo che era sul mezzo due ruote.
L’uomo, è stato scaraventato sull’asfalto
I presenti hanno subito avvisato il 118 che sul posto ha mandato un’ambulanza.
Il ciclista è stato subito preso i carico con le accortezze del caso e stabilizzato sul posto.
Secondo i primi riscontri non sarebbe in gravi condizioni ma è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale per le cure del caso.