INCIDENTE A TRE FONTANE, SCONTRO AUTO BICI, FERITO CICLISTA

16 agosto 2021 09:33
Cronaca
FLASH

Tanta paura questa mattina, 16 Agosto 2021, intorno le ore 07 a Paternò.

Siamo all’incrocio tra via la Sp77 e la Sp58 nei pressi dell'isola ecologica in contrada Tre Fontane.

A scontrarsi una Ford con una bici.

Non si conosce, ancora, la dinamica del sinistro ma ad avere la peggio l'uomo che era sul mezzo due ruote.

L’uomo, è stato scaraventato sull’asfalto

I presenti hanno subito avvisato il 118 che sul posto ha mandato un’ambulanza.

Il ciclista è stato subito preso i carico con le accortezze del caso e stabilizzato sul posto.

Secondo i primi riscontri non sarebbe in gravi condizioni ma è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale per le cure del caso.

