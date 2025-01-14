INCIDENTE A TRECASTAGNI: SCONTRO TRA DUE AUTO, FERITE DUE PERSONE TRA CUI UNA BAMBINA
Nel pomeriggio di oggi, 14 gennaio 2025, un incidente stradale si è verificato in via Capuana, a Trecastagni. Lo scontro ha coinvolto due auto, una Fiat 500 e una Ford Fiesta. Secondo le prime informazioni, due persone sono rimaste ferite nell'impatto, tra cui una bambina.
Al momento non sono note le prognosi delle persone coinvolte.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per effettuare i rilievi e stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.
L'incidente ha causato rallentamenti al traffico lungo il tratto interessato.
Gli enti competenti sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto.