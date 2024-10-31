95047

INCIDENTE A TRECASTAGNI: TRE FERITI NELLO SCONTRO TRA SCOOTER E SPAZZATRICE

Questa mattina, in Corso Marco Polo a Trecastagni, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto uno scooter e una spazzatrice del servizio di pulizia locale.La dinamica dell’accaduto è ancora a...

A cura di Redazione Redazione
31 ottobre 2024 13:37
INCIDENTE A TRECASTAGNI: TRE FERITI NELLO SCONTRO TRA SCOOTER E SPAZZATRICE -
News
Condividi

Questa mattina, in Corso Marco Polo a Trecastagni, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto uno scooter e una spazzatrice del servizio di pulizia locale.

La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio delle autorità, che stanno lavorando per chiarire le cause esatte dello scontro.

Secondo le prime informazioni disponibili, l'incidente ha causato il ferimento di tre persone: due operatori della ditta di pulizia e un giovane a bordo dello scooter.

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso che hanno fornito le prime cure ai feriti prima di trasferirli in ospedale per ulteriori accertamenti e trattamenti necessari.

La Polizia locale è presente sul luogo dell’incidente per svolgere i dovuti rilievi e determinare l’esatta dinamica dell’evento.

Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047