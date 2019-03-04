INCIDENTE A18 - PESANTE IL BILANCIO 1 MORTO E 5 FERITI - FOTO

+++AGGIORNAMENTO +++I due bambini, fratello e sorella, coinvolti nell’incidente di questa mattina sull’autostrada A18, come dicevamo si trovano al Cannizzaro di Catania.Il più grave dei due è il masch...

+++AGGIORNAMENTO +++

I due bambini, fratello e sorella, coinvolti nell’incidente di questa mattina sull’autostrada A18, come dicevamo si trovano al Cannizzaro di Catania.

Il più grave dei due è il maschietto, dell’età di quasi sei anni, che ha riportato un severo politrauma, con frattura del bacino e trauma toracico; trasferito in elicottero, trattato al Trauma Center del Pronto Soccorso Generale, è stato sottoposto a intervento chirurgico d’urgenza da parte di équipe multispecialistica.

Concluso l’iter diagnostico e terapeutico nell’area critica dell’emergenza-urgenza, sarà ricoverato in Rianimazione, con prognosi riservata.

La sorellina di quattro anni è giunta in ospedale in evidente stato di choc e policontusa, senza traumi importanti. Presa in carico dal Pronto Soccorso Pediatrico, la piccola è stata aiutata dai sanitari a fornire la sua identità ed è stata e trattenuta nell’Osservazione

Breve Intensiva pediatrica, prima di essere ricoverata in reparto. La prognosi sarà formulata nei prossimi giorni.

Pesantissimo il bilancio dell'incidente che è accaduto attorno alle 12, sull'autostrada A18 tra lo svincolo Giarre ed Acireale in direzione Catania, un morto e 4 feriti.

L'incidente ha coinvolto due autovetture, una Fiat Multipla con una persona a bordo ed una Fiat 600 con cinque occupanti tra cui tre minorenni e due persone anziane.

La vittima, è un 70enne, alla guida della 600 deceduto al pronto soccorso di Acireale dove era stato condotto dal 118.

Due bambini coinvolti, che viaggiavano a bordo di una Fiat 600, che sono stati trasportati in eliambulanza all'ospedale Cannizzaro di Catania.

Entrambi sarebbero in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenute ambulanze, la Polizia Stradale ed i Vigili del Fuoco, le condizioni dei feriti sono apparse subito molto serie tanto da richiedere l’invio dell’elisoccorso, atterrato sulla carreggiata opposta.

INCIDENTE A18 - PESANTE IL BILANCIO 1 MORTO E 5 FERITI - FOTO 1/8 Successivo »

***FLASH***

Incidente stradale pochi minuti fa sull'autostrada a18 tra lo svincolo Giarre ed Acireale in direzione Catania.

Secondo le primissime informazioni, ci sono coinvolte più autovetture.

Sul posto presenti i soccorsi, atterrato da pochi minuti pure l'elisoccorso.

Si segnalano lunghissime file.