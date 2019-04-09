INCIDENTE A19 LO SCONTRO TRA ALTAVILLA E TRABIA: TIR SI RIBALTA
Sull’autostrada A19 ‘Palermo-Catania’ il traffico in direzione Catania è provvisoriamente bloccato tra gli svincoli Altavilla e Trabia a causa di un incidente tra un'auto e due camion.
Il conducente di uno dei mezzi pesanti, di cui non si conoscono le generalità, è rimasto ferito gravemente ed è stato soccorso con l'elicottero del 118.
Sul posto anche Polstrada, vigili del fuoco e personale Anas.
Si registrano code fino a 6 chilometri.
Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.