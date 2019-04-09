95047

INCIDENTE A19 LO SCONTRO TRA ALTAVILLA E TRABIA: TIR SI RIBALTA

Sull’autostrada A19 ‘Palermo-Catania’ il traffico in direzione Catania è provvisoriamente bloccato tra gli svincoli Altavilla e Trabia a causa di un incidente tra un'auto e due camion.Il conducente di...

A cura di Redazione Redazione
09 aprile 2019 09:25
INCIDENTE A19 LO SCONTRO TRA ALTAVILLA E TRABIA: TIR SI RIBALTA -
Oltre 95047
Condividi

Sull’autostrada A19 ‘Palermo-Catania’ il traffico in direzione Catania è provvisoriamente bloccato tra gli svincoli Altavilla e Trabia a causa di un incidente tra un'auto e due camion.

Il conducente di uno dei mezzi pesanti, di cui non si conoscono le generalità, è rimasto ferito gravemente ed è stato soccorso con l'elicottero del 118.

Sul posto anche Polstrada, vigili del fuoco e personale Anas.

Si registrano code fino a 6 chilometri.

Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047