INCIDENTE AD ACI SANT'ANTONIO: PORSCHE CONTRO FIAT PUNTO, DUE FERITI

Nella mattinata di oggi, un incidente sulla SP8, la strada che collega i comuni di Viagrande e Zafferana nel territorio di Aci Sant'Antonio, ha coinvolto una Porsche e una Fiat Punto, lasciando i passeggeri della Punto in condizioni preoccupanti.

Per cause al vaglio da parte dell'autorità si è verificato uno scontro abbia avuto luogo tra le due vetture, con conseguenze più gravi per il conducente e la passeggera della Fiat Punto.

Dopo essere stati soccorsi sul posto, sono stati immediatamente trasferiti in ospedale per ricevere cure e sottoporsi ad accertamenti medici.

Fortunatamente, secondo le prime informazioni, non sembrano aver riportato ferite gravi, il che è un motivo di sollievo in questa situazione difficile.

Sul posto la Polizia Municipale per tutti i rilievi necessari al fine di stabilire l'esatta dinamica dell'incidente, per garantire un intervento immediato, sono state inviate sul posto due ambulanze per fornire soccorso ai coinvolti.

L'incidente ha avuto un impatto significativo sul traffico nel tratto interessato della SP8, causando forti rallentamenti.