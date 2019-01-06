INCIDENTE ALL' INGRESSO DI PATERNÒ

***FLASH***Un Incidente, secondo le primissime informazioni, autonomo è accaduto, pochi minuti fa, all'ingresso dello svincolo Paternò nei pressi del palazzo di ferro.Una Citroen c3, per cause sconosc...

Un Incidente, secondo le primissime informazioni, autonomo è accaduto, pochi minuti fa, all'ingresso dello svincolo Paternò nei pressi del palazzo di ferro.

Una Citroen c3, per cause sconosciute ha urtato il guard rail centrale, fermando la sua corsa al centro della carreggiata.

Sul posto ambulanza del 118 e vigili del fuoco.

Al momento svincolo chiuso e traffico deviati.

In aggiornamento