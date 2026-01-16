Incidente alla rotonda di Tre Fontane in serata: coinvolta una Smart, nessuna grave conseguenza per le persone

Paternò, 16 gennaio 2026 – Un incidente stradale si è verificato in serata, intorno alle ore 20, alla rotonda di Tre Fontane, nei pressi del centro di raccolta rifiuti cittadino.Secondo le prime e fra...

Paternò, 16 gennaio 2026 – Un incidente stradale si è verificato in serata, intorno alle ore 20, alla rotonda di Tre Fontane, nei pressi del centro di raccolta rifiuti cittadino.

Secondo le prime e frammentarie informazioni, sarebbe rimasta coinvolta una Smart che, probabilmente a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia caduta nelle ore precedenti, sarebbe salita sulla rotatoria.

La dinamica è ancora in fase di accertamento.

Fortunatamente, non si registrano gravi conseguenze per le persone. Le condizioni degli occupanti non destano preoccupazione.

La circolazione ha subito lievi rallentamenti, rientrati nel corso della serata.

Ulteriori aggiornamenti seguiranno non appena disponibili.