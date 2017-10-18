INCIDENTE ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PIANO TAVOLA

Ancora un grave incidente sulla strada che attraversa la zona industriale di Piano Tavola e si innesta sulla Statale 121.Come pubblicato sul profilo social del sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, che d...

Ancora un grave incidente sulla strada che attraversa la zona industriale di Piano Tavola e si innesta sulla Statale 121.

Come pubblicato sul profilo social del sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, che dichiara: "È una strada molto trafficata, ad alta percorrenza e veloce. "Una strada con innesti pericolosissimi ,

una strada di competenza regionale su cui (spesso) per senso di responsabilità interviene il Comune". "La Regione - attacca il primo cittadino - è latitante, nelle strade provinciali nessuno interviene, strade regionali nessuno interviene. Gli unici tutori del territorio rimangono i Comuni che per titolo di proprietà e anche per carenza finanziaria non potrebbero intervenire".

Il sindaco Caputo sottolinea le responsabilità della Regione, lanciando una frecciatina agli onorevoli: "La Regione sul nostro territorio non ha molte strade: solo poche arterie ma nessuno in questi anni se ne è occupato, forse gli onorevoli dell'area etnea non hanno mai attraversato queste strade".