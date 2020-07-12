INCIDENTE ALL’ACQUA PARK DI MONREALE, 26ENNE BATTE LA TESTA: È GRAVE

Incidente oggi all’Acqua Park di Monreale. Un giovane di 26 anni che si trovava nel parco acquatico con un gruppo di amici, ha battuto la testa e si trova adesso in gravi condizioni. Sembra che il rag...

Incidente oggi all’Acqua Park di Monreale. Un giovane di 26 anni che si trovava nel parco acquatico con un gruppo di amici, ha battuto la testa e si trova adesso in gravi condizioni. Sembra che il ragazzo si trovasse in uno dei giochi del parco. “Più volte i bagnini hanno redarguito i giovani – ha detto il titolare della struttura –. Il giovane si è lanciato dal pallone da dove è vietato tuffarsi. Da lì si può solo scivolare. Purtroppo ha battuto la testa. Adesso stiamo attendendo notizie dall’ospedale”. Il 26enne si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Ingrassia di Palermo. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri della compagnia di Monreale.