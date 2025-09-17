Incidente all’innesto con la Ss 417 Catania-Gela: due persone ferite nello scontro frontale

Momenti di paura questa mattina lungo la Strada Statale 124 Siracusana, al km 13 circa, nei pressi del bivio Molona, all’innesto con la Ss 417 Catania-Gela, in corrispondenza dello svincolo Caltagiron...

Un violento scontro frontale si è verificato tra una Ford Fiesta, con a bordo due persone provenienti da San Michele di Ganzaria e dirette verso Caltagirone, e un furgone Iveco.

Ad avere la peggio gli occupanti dell’utilitaria, entrambi rimasti feriti e soccorsi dai sanitari del 118 della postazione India 7 di Caltagirone. Illeso, ma visibilmente sotto shock, il conducente del mezzo pesante, assistito dai sanitari della postazione 118 di Mirabella Imbaccari.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per regolare la viabilità e consentire le operazioni di soccorso. Il traffico ha subito forti rallentamenti nella zona fino alla completa messa in sicurezza dell’area.