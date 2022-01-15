INCIDENTE ALL'INTERNO DEL POLICLINICO DI CATANIA, ABBAGLIATO DAL SOLE SI SCHIANTA SUL FURGONE
Sarebbe stato abbagliato dal sole e non avrebbe fatto in tempo a evitare il camioncino fermo sulla corsia di marcia di una ditta che stava eseguendo dei lavori al Policlinico di Catania, 'salendovi' sopra.
Questa è la possibile dinamica di un incidente, che non ha fatto registrare feriti, avvenuto questa mattina, 15 Gennaio 2022, su una strada interna dell'azienda ospedaliera universitaria.
Il camioncino di una ditta che stava eseguendo i lavori per il rifacimento della segnaletica stradale in tutto il Policlinico era posteggiato su una corsia riservata al parcheggio di mezzi autorizzati.
L'auto è 'salita' sulla parte posteriore del camioncino per la presenza una tavola in legno utilizzata per scaricare il materiale per il lavoro.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per disincagliare e recuperare la vettura.