INCIDENTE ALL'INTERNO DELLA GALLERIA DELLA TANGENZIALE DI CATANIA: AMBULANZE E POLIZIA SUL POSTO

CATANIA – Un incidente si è verificato nella serata di oggi lungo la tangenziale di Catania, in direzione Misterbianco, prima dello svincolo di Gravina all’interno di una galleria.

Per cause ancora in fase di accertamento, si è registrato uno scontro che – secondo le prime informazioni – avrebbe coinvolto più autoveicoli.

Sul posto è intervenuta tempestivamente un’ambulanza del 118. I soccorritori hanno prestato le prime cure agli occupanti dei mezzi coinvolti. Al momento non è nota l’esatta dinamica dell'accaduto, né la gravità delle ferite riportate.

Per uno dei feriti si è reso necessario il trasferimento al Pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania.

L’incidente ha causato leggeri rallentamenti al traffico veicolare nella zona interessata. Sul luogo dell’impatto è intervenuta anche la Polizia Stradale, che ha avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.