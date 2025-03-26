INCIDENTE ALLO SVINCOLO DI MISTERBIANCO: TRE AUTO COINVOLTE E TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA TANGENZIALE

Nel pomeriggio di oggi, 26 marzo 2025, si è verificato un grave incidente stradale in territorio di Misterbianco, nei pressi dello svincolo della Tangenziale che immette sulla circonvallazione di Cata...

Nel pomeriggio di oggi, 26 marzo 2025, si è verificato un grave incidente stradale in territorio di Misterbianco, nei pressi dello svincolo della Tangenziale che immette sulla circonvallazione di Catania e sulla superstrada 121. Per cause ancora in fase di accertamento, tre autovetture sono rimaste coinvolte in un tamponamento che ha generato una situazione di forte disagio per la circolazione.

Immediatamente dopo l’incidente, sono giunti sul posto i soccorsi, con un’ambulanza del 118 che ha fornito assistenza alle persone coinvolte nell’incidente. Tuttavia, al momento, non sono ancora note le condizioni di salute dei feriti.

L’incidente ha avuto gravi ripercussioni sul traffico, con lunghe code che si estendono lungo la Tangenziale, a partire dallo svincolo di Bicocca in direzione Messina. La circolazione risulta particolarmente congestionata, e le autorità locali consigliano agli automobilisti di evitare la zona, se possibile, e di seguire percorsi alternativi per ridurre i disagi.

Gli automobilisti sono invitati a prestare la massima attenzione, a rispettare le indicazioni delle forze dell’ordine e a evitare il tratto interessato dall'incidente per facilitare le operazioni di soccorso e il normale ripristino della viabilità.