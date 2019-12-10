95047

INCIDENTE ALLO SVINCOLO PALAZZOLO AUTO CONTRO GUARDRAIL, FERITO

10 dicembre 2019 19:50
News
Ancora un incidente in autostrada sulla ss121, fortunatamente senza gravi conseguenze per il conducente dui una Fiat Idea.

Probabilmente a causa di un malore, il conducente ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro il guardrail.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 per prestare le prime cure, e una pattuglia della Polizia Municipale di Belpasso per stabilire l'esatta dinamica.

Fortunatamente, nessuna grave conseguenza per la persona.

Danni ingenti alla vettura e problemi al traffico.

