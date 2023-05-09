INCIDENTE. AUTO SI RIBALTA SU UN LATO SULLA SP56I IN TERRITORIO DI BELPASSO, FERITA CONDUCENTE
Un incidente stradale si è verificato intorno alle 18.30 di ieri 08 Maggio 2023 in territorio di Belpasso e precisamente sulla SP 56I, arteria che collega il comune di Belpasso con Camporotondo Etne...
Un incidente stradale si è verificato intorno alle 18.30 di ieri 08 Maggio 2023 in territorio di Belpasso e precisamente sulla SP 56I, arteria che collega il comune di Belpasso con Camporotondo Etneo.
La dinamica è ancora tutta da ricostruire con i rilievi effettuati da parte dell'Autorità.
Per cause ancora in fase di accertamento, la conducente di una Suzuki Vitara ha perso il controllo del veicolo che si è ribaltato sul fianco.
La conducente è stata preso in cura dal personale sanitario e accompagnata in ospedale per accertamenti.
Sul posto si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, per le operazioni di soccorso ed ha provveduto a mettere in sicurezza il mezzo e la carreggiata collaborando con il 118 che ha prestato le prime cure alla donna.
Non avrebbe riportato fortunatamente gravi conseguenze.
Non sarebbero coinvolti altri mezzi , il tratto interessato dal sinistro ha subito notevoli rallentamenti.