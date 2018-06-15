95047

INCIDENTE AUTONOMO A PIANO TAVOLA : UNA DONNA FERITA - FOTO

INCIDENTE AUTONOMO A PIANO TAVOLA : UNA DONNA FERITA - FOTO

A cura di Redazione Redazione
15 giugno 2018 20:30
INCIDENTE AUTONOMO A PIANO TAVOLA : UNA DONNA FERITA - FOTO -
News
Dintorni
Condividi

Incidente questo pomeriggio intorno alle ore 17, in via Erba Bianche Ficarelli all'altezza dello svincolo Piano Tavola.

Per cause in via d'accertamenteo una Fiat Punto si è ribaltata su un lato.

La donna, alla guida dell'autovettura è stata immediatamente soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata al pronto soccorso di Catania , secondo le prime informazioni nessuna grave conseguenza per la donna.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047