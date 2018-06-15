INCIDENTE AUTONOMO A PIANO TAVOLA : UNA DONNA FERITA - FOTO
A cura di Redazione
15 giugno 2018 20:30
Incidente questo pomeriggio intorno alle ore 17, in via Erba Bianche Ficarelli all'altezza dello svincolo Piano Tavola.
Per cause in via d'accertamenteo una Fiat Punto si è ribaltata su un lato.
La donna, alla guida dell'autovettura è stata immediatamente soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata al pronto soccorso di Catania , secondo le prime informazioni nessuna grave conseguenza per la donna.
