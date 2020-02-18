INCIDENTE AUTONOMO IN CONTRADA ACQUAROSSA, FERITO RAGAZZO
Incidente autonomo in c.da Acquarossa in territorio di Belpasso,, poco dopo le ore 19 di oggi.
Un ragazzo, alla guida di una Lancia Ypsilon, probabilmente per un guasto meccanico , ha perso il controllo del veicolo, andando a schiantarsi violentemente contro il muro della carreggiata tanto da fuoriuscire la ruota anteriore.
Subito è stato chiesto l’intervento dei soccorsi.
Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 per prestare le prime cure del caso e trasferire il ragazzo presso il nosomico Paternese per le cure del caso.