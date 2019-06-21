INCIDENTE AUTONOMO SULLA SS121, SCOOTERISTA FERITO
È successo questa sera intorno alle ore 21 nei pressi del rifornimento in direzione Catania.
Per cause in corso di accertamento, uno scooter guidato da un giovane, improvvisamnete ha perso perso il controllo del mezzo finendo rovinosamente a terra.
Sul posto un ambulanza del 118 che ha soccorso il conducente del mezzo a due ruote per il quale si è reso necessario il trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti.
Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i Carabinieri e l'azienda Sos strade.
Il traffico, durante i rilievi e lo spostamento dei veicoli, ha subito inevitabili rallentamenti.