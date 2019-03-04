95047

INCIDENTE AUTOSTRADA A18 - ELISOCCORSO SUL POSTO

***,FLASH***Incidente stradale pochi minuti fa sull'autostrada a18 tra lo svincolo Giarre ed Acireale in direzione Catania.Secondo le primissime informazioni, ci sono coinvolte più autovetture.Sul pos...

A cura di Redazione Redazione
04 marzo 2019 12:26
INCIDENTE AUTOSTRADA A18 - ELISOCCORSO SUL POSTO -
Dintorni
Condividi

***,FLASH***

Incidente stradale pochi minuti fa sull'autostrada a18 tra lo svincolo Giarre ed Acireale in direzione Catania.

Secondo le primissime informazioni, ci sono coinvolte più autovetture.

Sul posto presenti i soccorsi, atterrato da pochi minuti pure l'elisoccorso.

Si segnalano lunghissime file.

INCIDENTE AUTOSTRADA A18 - ELISOCCORSO SUL POSTO
INCIDENTE AUTOSTRADA A18 - ELISOCCORSO SUL POSTO
INCIDENTE AUTOSTRADA A18 - ELISOCCORSO SUL POSTO
INCIDENTE AUTOSTRADA A18 - ELISOCCORSO SUL POSTO

IN AGGIORNAMENTO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047