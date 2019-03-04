INCIDENTE AUTOSTRADA A18 - ELISOCCORSO SUL POSTO
04 marzo 2019 12:26
***,FLASH***
Incidente stradale pochi minuti fa sull'autostrada a18 tra lo svincolo Giarre ed Acireale in direzione Catania.
Secondo le primissime informazioni, ci sono coinvolte più autovetture.
Sul posto presenti i soccorsi, atterrato da pochi minuti pure l'elisoccorso.
Si segnalano lunghissime file.
IN AGGIORNAMENTO