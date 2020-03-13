INCIDENTE CONTRADA SIELI
FLASH
Incidente stradale si e verificato nel primo pomeriggio di oggi, intorno le ore 16 a Misterbianco in zona Sieli, precisamente sulla sp12ii.
Per cause in via d'accertamento, si sono scontrati, una Alfa Romeo Giulietta ed una Opel Station Wagon.
Sul posto un ambulanza del 118 per dare i primi soccorsi e trasportare i malcapitati in ospedale per le cure del caso e la polizia locale di Misterbianco per effettuare i rilievi del sinistro.
Al momento non si conoscono le condizioni, che non dovrebbero essere gradite le generalità
Rallentamenti si sono verificati nel tratto interessato dall'incidente
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO