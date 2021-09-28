INCIDENTE E LAVORI SULLA SS121, FORTI DISAGI IN DIREZIONE CATANIA

Forti disagi oggi, 28 settembre 2021 sulla ss121 in direzione Catania.Un incidente e dei lavori sulla carreggiata stanno interessando la superstrada ss121.In ordine, un incidente si è verificato int...

A cura di Redazione 28 settembre 2021 08:44

Condividi