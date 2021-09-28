INCIDENTE E LAVORI SULLA SS121, FORTI DISAGI IN DIREZIONE CATANIA
Forti disagi oggi, 28 settembre 2021 sulla ss121 in direzione Catania.
Un incidente e dei lavori sulla carreggiata stanno interessando la superstrada ss121.
In ordine, un incidente si è verificato intorno alle ore 07.30 un paio di metri prima lo svincolo Misterbianco Sieli in direzione Catania.
Stando alle prime notizie raccolte non ci sarebbero feriti, ma il sinistro sta comunque causando problemi alla viabilità lungo la tratta della 121, nel territorio di Misterbianco.
Nel sinistro sono coinvolti due autovetture, due Peugeot, che per cause al momento non note sono entrambi fermi in corsia di sorpasso.
Al momento, ore 08.00, il traffico in direzione Catania sta subendo rallentamenti nel tratto interessato dal sinistro, con code di circa 3 km che inizia dallo svincolo Piano Tavola.
Dei lavori sul manto stradale invece si stanno svolgendo sempre in direzione Misterbianco, tra gli svincoli Centro Commerciale e quello di Valcorrente,
La chiusura di una delle due corsie di marcia sta provocando forti rallentamenti.