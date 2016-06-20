Incidente a Gerbini: due auto finiscono in un canalone

Intervento dei vigili urbani di Paternò e del personale medico del 118 (Foto repertorio)

95047.it Incidente poco dopo le 8 di questa mattina lungo la Strada provinciale 24: siamo in contrada Gerbini. Secondo la ricostruzione effettuata dagli agenti della polizia municipale di Paternò giunti sul posto, tre auto stavano percorrendo nello stesso senso di marcia quando le prime due hanno dato il via alla manovra di imbocco per una stradina secondaria: sarebbe stato a quel punto che la terza auto avrebbe tentato il sorpasso andando, però, a centrare una delle due vetture che la precedevano. Entrambi i mezzi sono finiti lungo un canalone.

Sul posto, oltre ai vigili urbani di Paternò anche le ambulanze del 118. Fortunatamente, nessuno degli occupanti delle auto avrebbe riportato gravi conseguenze.