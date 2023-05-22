INCIDENTE IERI A SAN GIOVANNI GALERMO LA VITTIMA E' LA 36ENNE DISTEFANO

Nel gravissimo incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di ieri 21 Maggio 2023 a Gravina di Catania in via Carabiniere, la vittima è la 36 enne Rosalba Distefano, di San Giovanni Galerm...

Nel gravissimo incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di ieri 21 Maggio 2023 a Gravina di Catania in via Carabiniere, la vittima è la 36 enne Rosalba Distefano, di San Giovanni Galermo

Per cause al vaglio da parte dell'autorità, la donna di 36 anni al volante di una Fiat Panda ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un palo della luce per poi ribaltarsi.

Non sarebbero coinvolti altri mezzi.

Sul posto intervenuti i vigili del fuoco, carabinieri e personale del 118.

Il personale medico intervenuto non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna.

Dopo la notizia dell’identificazione della vittima, sui social sono stati diversi i messaggi di cordoglio da parte di amici e conoscenti nel ricordo della giovane Rosalba:

“Restano i ricordi nel tentativo di colmare il vuoto e niente più di un tempo che si ferma per sempre, a volte troppo presto. Che poi è sempre troppo presto quando si tratta di persone in gamba. Sembra banale eppure da ieri una persona in meno leggerà le mie riflessioni e commenterà i miei post. Buon viaggio cara“, scrive Chiara,