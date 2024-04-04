INCIDENTE IN A14 AD ASCOLI, CAMION A FUOCO IN GALLERIA: MORTO L’AUTISTA DEL PULLMAN

Alle 10 di questa mattina, un grave incidente si e verificato a Cupra Marittima all'interno della galleria Vinci lungo l'autostrada A14.Tre mezzi pesanti sono stati coinvolti, tra cui un pullman che t...

Alle 10 di questa mattina, un grave incidente si e verificato a Cupra Marittima all'interno della galleria Vinci lungo l'autostrada A14.

Tre mezzi pesanti sono stati coinvolti, tra cui un pullman che trasportava dodici passeggeri.

Purtroppo, il conducente dell'autobus ha perso la vita nell'incidente, mentre l'autista di uno dei camion è rimasto gravemente ferito.

Fortunatamente, grazie alla rapida risposta dei soccorsi, i dodici passeggeri a bordo del pullman sono stati prontamente messi in salvo e non hanno riportato ferite.

Tuttavia, l'incendio in corso ha richiesto un massiccio intervento: cinque squadre dei vigili del fuoco, sono attualmente sul posto per combattere le fiamme.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, mentre le autorità continuano a investigare sulle cause dell'incidente.