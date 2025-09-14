Incidente in autostrada CT–SR, galleria San Demetrio: auto ribaltata, code e traffico deviato

Un incidente autonomo si è verificato questa mattina all’interno della Galleria San Demetrio, lungo l’autostrada Catania–Siracusa in direzione Siracusa.Secondo quanto riferito dalla Polizia Stradale,...

Un incidente autonomo si è verificato questa mattina all’interno della Galleria San Demetrio, lungo l’autostrada Catania–Siracusa in direzione Siracusa.

Secondo quanto riferito dalla Polizia Stradale, un’autovettura si è ribaltata finendo nella corsia di emergenza. Il conducente, fortunatamente, è rimasto cosciente e ha ricevuto le prime cure sul posto dai sanitari del 118.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, la Polstrada e i tecnici dell’Anas, impegnati nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza dell’area.

Per permettere le operazioni di soccorso e rimozione del mezzo, la circolazione è stata temporaneamente deviata: al momento si transita solo sulla corsia di sorpasso. Si registrano lunghe code e forti rallentamenti nella zona.