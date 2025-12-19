Incidente in tangenziale a Catania: coinvolti almeno 5 veicoli, traffico in tilt

Paura nel primo pomeriggio di oggi sulla tangenziale di Catania, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto almeno cinque veicoli.Il sinistro è avvenuto nel tratto compreso tra lo svi...

Paura nel primo pomeriggio di oggi sulla tangenziale di Catania, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto almeno cinque veicoli.

Il sinistro è avvenuto nel tratto compreso tra lo svincolo di Gravina di Catania e quello di San Gregorio, una delle zone più trafficate dell’asse viario etneo.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, impegnati nelle operazioni di assistenza e di messa in sicurezza della carreggiata. Al momento le informazioni sono ancora frammentarie e non è stato reso noto se ci siano feriti.

A causa dell’incidente, la circolazione risulta fortemente rallentata, con traffico bloccato e lunghe code in entrambe le direzioni. Gli automobilisti sono invitati alla massima prudenza e, se possibile, a utilizzare percorsi alternativi.

Seguiranno aggiornamenti non appena disponibili.