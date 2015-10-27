Incidente in via Ametista: ferito 20enne paternese

Scontro all'incrocio: necessario l'intervento dell'elisoccorso

95047.it AGGIORNAMENTO: Sul posto è giunto anche l'elisoccorso che ha condotto il 20enne paternese (che si trovava sul lato passeggero del Fiat Doblò) all'ospedale Cannizzaro ma solo in via precauzionale: le sue condizioni non sarebbero fortunatamente gravi. Lievemente ferito il conducente: si tratta di un belpassese. Illeso il conducente dell'auto con la quale è avvenuto lo scontro. L'esatta dinamica è in fase di accertamento.

Non è la prima volta e purtroppo, di questo passo, non sarà nemmeno l'ultima. Ennesimo incidente stradale all'incrocio di via Ametista. A scontrarsi, un furgoncino (che si ribaltato sul lato del guidatore) ed una utilitaria. Sul posto, si sono portate le ambulanze del 118, i carabinieri ed i vigili urbani.

I soccorritori sono tuttora sul posto.