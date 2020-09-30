INCIDENTE IN VIA SARDEGNA, UN FERITO

Incidente questa mattina intorno alle ore 08.30 in via Sardegna a Paternò.Per cause ancora non note, si è verificato un "contatto" che ha coinvolto uno scooter ed un mezzo elettrico per trasporto di p...

Incidente questa mattina intorno alle ore 08.30 in via Sardegna a Paternò.

Per cause ancora non note, si è verificato un "contatto" che ha coinvolto uno scooter ed un mezzo elettrico per trasporto di persone con invalidità.

Ferito in modo non grave, secondo le prime informazioni, il conducente del mezzo elettrico che è stato immediatamente soccorso, da un ambulanza che ha raggiunto il luogo del sinistro e trasferito il malcapitato in ospedale per ulteriori accertamenti.

Sul posto la Polizia Municipale che sta eseguendo i rilievi per stabilire l'esatta dinamica.