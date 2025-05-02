INCIDENTE IN VIA UMBERTO A CATANIA: AUTO SFONDA LA VETRINA DI UN NEGOZIO DURANTE UNA MANOVRA

Nel pomeriggio di oggi, via Umberto a Catania è stata teatro di un incidente che ha destato molta preoccupazione. Un’automobile, guidata da un uomo anziano, è finita contro la vetrina di un negozio me...

Nel pomeriggio di oggi, via Umberto a Catania è stata teatro di un incidente che ha destato molta preoccupazione. Un’automobile, guidata da un uomo anziano, è finita contro la vetrina di un negozio mentre tentava di effettuare una manovra di parcheggio.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, forse per un errore di valutazione. L’impatto ha mandato in frantumi i vetri dell’ingresso del punto vendita, causando momenti di panico tra i presenti.

Alcuni passanti hanno assistito alla scena e hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e rimosso i detriti, e la polizia municipale, che ha avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto.

La viabilità su via Umberto ha subito temporanei rallentamenti. L’incidente ha sollevato preoccupazioni tra i commercianti della zona, già alle prese con i disagi della circolazione cittadina.

Fortunatamente non si segnalano feriti, ma i danni materiali sono evidenti.