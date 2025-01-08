INCIDENTE INSOLITO SULLA 121: PNEUMATICO IN FIAMME, MEZZO PESANTE FERMO IN CARREGGIATA

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15, un episodio insolito ha destato apprensione sulla superstrada 121, subito dopo lo svincolo di Valcorrente in direzione Catania, dove uno pneumatico di un m...

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15, un episodio insolito ha destato apprensione sulla superstrada 121, subito dopo lo svincolo di Valcorrente in direzione Catania, dove uno pneumatico di un mezzo pesante ha improvvisamente preso fuoco per cause ancora da accertare, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area.

L'incendio ha causato momenti di panico tra gli automobilisti, ma fortunatamente non si registrano danni a persone.

Il mezzo pesante si è fermato a circa dieci metri dal punto dell’incendio, evitando conseguenze più gravi.

Tuttavia, le operazioni di soccorso hanno comportato il restringimento della carreggiata, causando rallentamenti al traffico in direzione Catania.

Gli automobilisti sono stati invitati a prestare massima attenzione nel tratto interessato.