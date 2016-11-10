Incidente tra le vie Bellini e Canonico Renna

Coinvolte due auto: una donna trasportata al Pronto Soccorso
95047.it [FLASH] Impatto tra due auto nel pomeriggio di oggi (attorno alle 17.30) all’altezza dell’incrocio tra le vie Bellini e Canonico Renna. Le vetture sono una Fiat Punto della Misericordia di Bronte ed una Peugeot. Lo scontro ha fatto un ferito: si tratta di una donna che avrebbe riportato alcuni traumi su più parti del corpo e che è stata condotta in ambulanza al Pronto Soccorso del “Santissimo Salvatore”.
Sul posto, per i rilievi, i carabinieri della Compagnia di Paternò.