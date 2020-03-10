INCIDENTE LUNGO LA SS121, UN’AUTO FINISCE NELLA VEGETAZIONE A BORDO STRADA
A cura di Redazione
10 marzo 2020 15:35
Attimi di paura oggi pomeriggio intorno alle 15 per un’auto, una Fiat Punto che, mentre percorreva la superstrada ss121
nei pressi dello svincolo del centro commerciale, in direzione Paternò è finita fuori strada conficcandosi nella vegetazione.
Tutta da accertare la dinamica del sinistro.
Fortunatamente per il guidatore solo un grande spavento e nessun problema fisico.
Nel sinistro non sono stati coinvolti altri mezzi
Sul posto la Polizia Stradale per i dovuti rilievi.
