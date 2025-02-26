INCIDENTE "MISTERIOSO" A PATERNÒ: DUE MEZZI DISTRUTTI IN VIA MEDITERRANEO
Molto probabilmente si è verificato nella mattinata di oggi, 26 febbraio 2025 un incidente dalle dinamiche ancora poco chiare a Paternò.
Le immagini inviate da una nostra lettrice mostrano due mezzi fortemente danneggiati ai bordi della strada in via Mediterraneo, conosciuta anche come "salita della Cassa Mutua".
I veicoli coinvolti sono un’autovettura e un mezzo dell’Enel Distribuzione, entrambi seriamente incidentati. Sul manto stradale si notano numerosi detriti, segno della violenza dell’impatto. Il furgone dell’Enel si trova ancora sul posto con le luci di emergenza accese.
Al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente e sull’eventuale presenza di feriti.
Restiamo in attesa di aggiornamenti da parte degli enti competenti.