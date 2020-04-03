INCIDENTE MORTALE A BIANCAVILLA, MUORE CENTAURO 19ENNE
Incidente mortale ieri sera alle ore 22 a Biancavilla, in viale Europa nei pressi dello stadio.
Un giovanissimo motociclista, 19enne, Yonut Mocanu, di nazionalità Rumena, per cause non ancora note, ha perso il controllo della sua BMW andando a sbattere violentemente contro un palo.
Violentissimo ė stato l'impatto che ha spezzato la moto in due, facendo volare il centauro a distanza di metri.
Non sarebbero coinvolti altri mezzi.
Il centauro è morto sul colpo, per le gravi ferite riportate nonostante indossava il casco protettivo, i soccorsi intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso
Presenti sul posto anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Paternò ed i vigili del fuoco.