INCIDENTE MORTALE A BIANCAVILLA, MUORE CENTAURO 19ENNE

A cura di Redazione Redazione
03 aprile 2020 08:55
Dintorni
Incidente mortale ieri sera alle ore 22 a Biancavilla, in viale Europa nei pressi dello stadio.

Un giovanissimo motociclista, 19enne, Yonut Mocanu, di nazionalità Rumena, per cause non ancora note, ha perso il controllo della sua BMW andando a sbattere violentemente contro un palo.

Violentissimo ė stato l'impatto che ha spezzato la moto in due, facendo volare il centauro a distanza di metri.

Non sarebbero coinvolti altri mezzi.

Il centauro è morto sul colpo, per le gravi ferite riportate nonostante indossava il casco protettivo, i soccorsi intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso

Presenti sul posto anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Paternò ed i vigili del fuoco.

 

